Thales ouvre un nouveau centre de maintenance pour la Marine Italienne
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 12:58

Thales et la Marine Italienne annoncent l'ouverture d'un nouveau centre de services situé dans l'arsenal de Tarente et dédié à la maintenance des sonars et équipements installés sur les bâtiments de la Marine Italienne.

Cette nouvelle installation permet à la Marine Italienne de réduire de moitié les temps d'intervention sur les systèmes Thales, grâce au déploiement d'experts et techniciens locaux.

Le groupe a signé deux contrats pluriannuels de maintenance et de support : le premier pour les frégates de classe FREMM et le second pour les chasseurs de mines de Classe Gaeta.

" Ce hub nous permet de réaliser tous les niveaux de maintenance, du simple remplacement de composants aux tâches les plus complexes. Cette initiative illustre notre fort engagement au service de la Défense italienne. " a déclaré Donato Amoroso, Administrateur Délégué de Thales en Italie.

