Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: nouveau directeur général au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 11:57









(CercleFinance.com) - Thales annonce qu'Alex Cresswella exprimé le souhait de mettre un terme à ses fonctions actuelles de Chairman et Chief Executive Officer de Thales au Royaume-Uni.Par conséquent, Phil Siveterest nommé Chief Executive Officer de Thales au Royaume-Uni à compter du 1er Novembre 2024.



Phil Siveter,Chief Executive Officerde Nokia pour le Royaume-Uni et l'Irlande depuis 2020 et apporte à Thales vingt ans d'expérience dans des postes à responsabilités dans le secteur des technologies.



De son côté, Alex Cresswell conservera son mandat de membre du Conseil d'administration de Thales Australie et devient membre del'Advisory Panelde Thales UK etConseiller du Groupe.







Valeurs associées THALES 145,60 EUR Euronext Paris +0,34%