Thales: nouveau contrat pour le service EGNOS information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 11:27









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, coentreprise de Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce un contrat de 51 millions d'euros avec l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial, pour prolonger le service opérationnel du système européen de navigation par satellite EGNOS.



Il pourra ainsi continuer de fournir, au-delà de 2028, des services de navigation 'fiables, sécurisés et hautement performants au profit des secteurs européens du transport aérien, maritime et terrestre ainsi que de l'agriculture et de la cartographie'.



'Le système EGNOS améliore la précision, la fiabilité et l'intégrité des signaux de positionnement en apportant un gain de performances aux systèmes globaux de navigation par satellite (GNSS) tels que le GPS et, à l'avenir, Galileo', souligne la société.





