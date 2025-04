Nexans confirme ses objectifs 2025 après des ventes en légères hausse au 1er trimestre

( AFP / PHILIPPE MERLE )

Le groupe de câbles français Nexans , deuxième mondial, a confirmé mercredi ses objectifs 2025 après la publication de ventes en légère hausse au premier trimestre et salué dans un communiqué un "début d'année prometteur".

"Nos résultats du premier trimestre témoignent de la solidité structurelle et de l’impact durable de la transformation stratégique engagée par Nexans", a déclaré Christopher Guérin, directeur général de Nexans, cité dans le communiqué.

Au cours des trois premiers mois de son exercice, Nexans, deuxième groupe mondial de son secteur derrière l'italien Prysmian, a vu son chiffre d'affaires progresser de 4,1% (en données organiques) sur un an, pour totaliser 1,815 milliard d'euros. Le groupe n'a pas précisé dans son communiqué l'évolution en données publiées de son activité.

Son trimestre a été tiré par les activités d'électrification, principal pôle du groupe et sur lequel se base sa stratégie, "qui enregistrent une croissance organique de +6,8%. Cette solide performance illustre la pertinence de notre stratégie visant à devenir un +pure player+ de l'électrification à l'échelle mondiale", met en avant le groupe.

"Malgré les incertitudes économiques et géopolitiques mondiales actuelles, Nexans confirme avec confiance ses prévisions pour l’année 2025", indique Christopher Guérin.

"Hors changements futurs de périmètre", le groupe de câbles indique ainsi prévoir un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté entre 770 et 850 millions d'euros, et un flux de trésorerie disponible entre 225 et 325 millions d’euros.

"Compte tenu de la présence et de l'exposition très limitées du groupe aux Etats-Unis, aucun impact significatif n’a été identifié en lien avec les droits de douane américains tels qu’annoncés le 2 avril 2025. Le groupe continue à suivre de près l’évolution de la situation", précise Nexans.