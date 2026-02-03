 Aller au contenu principal
Thales muscle ses activités numériques et cyber à Singapour
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 18:00

Le groupe de défense et de technologies renforce ses investissements locaux dans l'IA, le cloud et l'automatisation industrielle, à l'occasion du Singapore Airshow 2026.

Thales annonce que trois protocoles d'accord ont été signés avec le Singapore Economic Development Board (EDB) afin d'accélérer le développement de ses capacités en intelligence artificielle, cloud, edge computing, ingénierie des données et fabrication avancée à Singapour.

Dans ce cadre, le groupe portera à 40 le nombre d'experts dédiés aux activités de divertissement en vol sur les trois prochaines années pour soutenir sa solution IFE FlytEDGE, Singapour devenant l'un des trois centres mondiaux de R&D aux côtés de la France et des États-Unis.

Un nouveau service de technologie réglementaire "RegTech", développé localement et alimenté par l'IA, permettra aux acteurs de la FinTech et à d'autres secteurs fortement réglementés de conserver leurs données sensibles de manière cybersécurisée et conforme aux exigences en vigueur.

Par ailleurs, Thales renforcera l'automatisation intelligente de son principal centre de compétences numérique et cyber à Singapour, intégrant robots collaboratifs et solutions autonomes afin d'améliorer l'efficacité industrielle et la montée en compétences des équipes.

Présent à Singapour depuis plus de 50 ans, le groupe confirme ainsi son engagement de long terme dans la deep tech, la cybersécurité et les technologies numériques avancées.

Le titre Thales s'est arrogé près de 0,7% aujourd'hui à Paris et signe une progression de plus de 12% depuis le début de l'année.

