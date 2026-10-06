Thales muscle sa gamme Mistral avec un chiffreur à très haut débit

Le groupe de défense et de cybersécurité complète son offre destinée à la protection des réseaux sensibles, avec de premières livraisons prévues début 2027.

Thales annonce le lancement de l'IP9100, une nouvelle plateforme de chiffrement à très haut débit venant compléter sa gamme Mistral, destinée aux infrastructures critiques dans la défense, le transport, l'eau et l'énergie.

Conçu notamment pour l'interconnexion de centres de données, le chiffreur peut atteindre plusieurs centaines de gigabits par seconde. Il est actuellement validé à 100 gigabits par seconde (Gbit/s) en duplex intégral, tandis que son architecture modulaire doit permettre d'accompagner l'évolution des besoins en débit.

Comme les autres produits Mistral, l'IP9100 intégrera des algorithmes post-quantiques et pourra protéger des données jusqu'au niveau Diffusion Restreinte France, Union européenne et OTAN.

Les premières livraisons aux clients sont prévues au premier trimestre 2027.

Sur les coups de midi, le titre reculait de 2% à Paris, autour des 222 euros.