Thales: le satellite Spainsat NG I lancé avec succès

30/01/2025









(CercleFinance.com) - Thales rapporte que le satellite de télécommunications sécurisées SpainSat NG I a été lancé avec succès à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis Cape Canaveral, marquant un événement historique pour le secteur spatial espagnol.



Le programme Spainsat NG inclut deux satellites, SpainSat NG I et II, développés par Thales Alenia Space - société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %) - et Airbus Defence and Space.



Ces satellites fourniront une couverture mondiale et fonctionneront dans les bandes X, Ka militaire et UHF pendant 15 ans.



Thales Alenia Space précise avoir conçu les modules de communication et intégré plus de 200 unités électroniques pour assurer la performance des charges utiles.







