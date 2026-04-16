Thales lance une solution "trois en un" pour les forces terrestres
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 09:12
Cette solution est dotée d'un récepteur GNSS bi-constellation, combinant la réception des constellations militaires, Galileo PRS, et civiles, GPS, résistant aux tentatives de leurrage, tout en offrant des performances accrues de précision et de disponibilité.
Elle bénéficie aussi d'une fonction antibrouillage : son antenne adaptative, dite CRPA, réduit les interférences des brouilleurs et permet de s'approcher jusqu'à trente fois plus près d'un brouilleur, qu'avec un récepteur GPS classique.
Enfin, elle dispose d'une horloge de très haute performance, assurant la synchronisation des radios tactiques jusqu'à 48 heures après la perte du signal GNSS, au lieu de 30 minutes avec un équipement classique.
Issue d'une filière industrielle 100% européenne et souveraine, TopStar Smart Receiver s'intègre aussi bien sur les véhicules terrestres que sur des drones et des munitions. Cette solution est dès à présent disponible pour des essais en conditions réelles.
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