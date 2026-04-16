 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Thales lance une solution "trois en un" pour les forces terrestres
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 09:12

Thales annonce lancer TopStar Smart Receiver, une solution "trois en un" résiliente et ultra compacte, permettant aux forces terrestres de "se repérer dans l'espace et le temps, tout en maintenant leurs communications radio dans un contexte de guerre électronique accrue".

Cette solution est dotée d'un récepteur GNSS bi-constellation, combinant la réception des constellations militaires, Galileo PRS, et civiles, GPS, résistant aux tentatives de leurrage, tout en offrant des performances accrues de précision et de disponibilité.

Elle bénéficie aussi d'une fonction antibrouillage : son antenne adaptative, dite CRPA, réduit les interférences des brouilleurs et permet de s'approcher jusqu'à trente fois plus près d'un brouilleur, qu'avec un récepteur GPS classique.

Enfin, elle dispose d'une horloge de très haute performance, assurant la synchronisation des radios tactiques jusqu'à 48 heures après la perte du signal GNSS, au lieu de 30 minutes avec un équipement classique.

Issue d'une filière industrielle 100% européenne et souveraine, TopStar Smart Receiver s'intègre aussi bien sur les véhicules terrestres que sur des drones et des munitions. Cette solution est dès à présent disponible pour des essais en conditions réelles.

Valeurs associées

THALES
268,2000 EUR Euronext Paris +0,30%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank