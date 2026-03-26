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Thales lance une solution de lutte contre les mines en mer
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 08:20

Thales annonce lancer Expeditionary PathMaster, une solution qui permet aux forces navales de mener une mission de lutte contre les mines complète partout dans le monde, disponible et prête à l'usage dès à présent.

Basée sur un centre d'opérations expéditionnaire (e-POC) innovant, Expeditionary PathMaster permet d'intégrer au sein d'une capacité de lutte contre les mines hybride des plateformes conventionnelles et dronisées, y compris venant de fournisseurs tiers.

Thales a livré les premiers systèmes de drones autonomes et cybersécurisés en service à la Marine française et à la Royal Navy britannique, et a également été sélectionné par la Marine de Singapour.

En combinant l'expertise de Thales en cybersécurité et en IA avancée via cortAIx, cette nouvelle solution de lutte contre les mines "permet une supériorité opérationnelle et une défense efficace contre les menaces évolutives", selon le groupe.

Expeditionary PathMaster peut être mise en oeuvre à partir d'une côte, d'un navire ou de toute plateforme, permettant aux marines d'agir rapidement, de sécuriser les infrastructures critiques et de mener à bien des opérations expéditionnaires et amphibies.

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