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Thales inaugure un "Flight Safety Center" à Bordeaux
information fournie par Zonebourse 24/09/2026 à 12:04
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Thales inaugure sur son campus de Bordeaux un nouveau "Flight Safety Center", un espace immersif consacré à la formation et au développement de la culture de la sécurité aérienne civile et militaire.

Le centre accueillera les collaborateurs du groupe ainsi que ses clients, partenaires, fournisseurs, autorités et experts. Il proposera notamment des expériences interactives, des démonstrations technologiques et des retours d'expérience opérationnels couvrant l'ensemble du cycle de vie des systèmes aéronautiques.

Cette ouverture constitue la première étape d'un déploiement prévu sur plusieurs sites stratégiques. Thales ambitionne ainsi de former aux enjeux de sécurité des vols les 21 000 collaborateurs de ses activités aéronautiques civiles et militaires dans le monde.

Le titre recule de 2,7% ce matin, autour des 232 euros.

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