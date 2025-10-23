 Aller au contenu principal
Thales-Hausse du CA et des commandes à 9 mois, objectifs annuels maintenus
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 07:07

Le groupe aérospatial Thales TCFP.PA a réaffirmé jeudi ses objectifs financiers annuels, faisant état de ventes et de nouvelles commandes supérieures aux attentes pour les neuf premiers mois de l'année, stimulés par les dépenses militaires et la demande en matière d'avionique.

Le premier groupe européen d'électronique de défense a annoncé une hausse organique de son chiffre d'affaires de 9,1%, à 15,26 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de son exercice. Sa plus grande division, celle dédiée à la défense, a enregistré une croissance organique de 14% sur cette période.

Les prises de commandes ont quant à elle augmenté de 9% en organique, à 16,76 milliards d'euros.

Selon un consensus établi par l'entreprise, les analystes anticipaient un chiffre d'affaires de 15,13 milliards d'euros et des prises de commandes de 15,72 milliards.

Parmi les grandes commandes enregistrées par le groupe au troisième trimestre figure un contrat "de phase initiale" avec le consortium d'opérateurs de satellites SpaceRISE concernant la future constellation européenne IRIS², d'après le communiqué du groupe publié jeudi matin.

Lors d'un appel avec des journalistes, le directeur financier Pascal Bouchiat a salué une première étape clé vers la mise en œuvre de la constellation de communications sécurisées de l'Union européenne, tout en alertant quant à la concurrence dans l'industrie spatiale.

"L'activité Télécom dans le domaine spatial reste une activité qui est aujourd'hui sous pression", a-t-il souligné. "Que nous ayons ce premier contrat de développement sur IRIS² n'enlève pas l'ensemble des challenges auxquels cette industrie, notamment en Europe, fait face."

Thales a déclaré que les revenus de ses activités spatiales ont progressé conformément aux attentes au cours des neuf premiers mois de 2025. Le groupe a déclaré s'attendre à une croissance "à un chiffre bas" pour l'année, nettement inférieure à celle de la Défense et de l'Aérospatiale.

Son segment Cyber & Digital a enregistré une baisse de 3,8% de ses ventes en variation totale, en partie due à la fusion des équipes commerciales de Thales avec celles de la société de cybersécurité Imperva, qu'il a rachetée en 2023.

Pour 2025, Thales vise une croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre 6% et 7%, correspondant à un chiffre d’affaires annuel dans une fourchette de 21,8 milliards à 22 milliards d'euros.

Il table aussi sur une marge opérationnelle ajustée entre 12,2% et 12,4%.

(Rédigé par Tim Hepher, version française Florence Loève, édité par Blandine Hénault)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

THALES
259,200 EUR Euronext Paris +1,37%
