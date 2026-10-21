Thales gagne 1% après une commande de la DGA

La Direction générale de l'armement (DGA) a commandé quatre sections supplémentaires du système de défense sol-air SAMP/T NG auprès d'Eurosam, groupement réunissant Thales et MBDA, par l'intermédiaire de l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAR).

Thales et MBDA participent au développement de ce système franco-italien de nouvelle génération, destiné à remplacer le SAMP/T actuellement en service. Cette nouvelle commande porte à douze le nombre de sections prévues pour l'armée de l'Air et de l'Espace, dont dix doivent être livrées d'ici fin 2030. Un premier système a été livré début 2026.

Lancé en 2021, le programme SAMP/T NG intègre notamment le radar GF300 de Thales et le futur missile ASTER B1NT. Il vise à renforcer les capacités d'interception des menaces aériennes, notamment balistiques et hypersoniques.

Le Danemark et l'Ukraine ont également choisi ce système de défense européen, tandis que d'autres pays ont manifesté leur intérêt.