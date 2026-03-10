 Aller au contenu principal
Thales fournit sa technologie eSIM à Verifone
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 15:01

Thales annonce un partenariat avec Verifone, l'un des leaders mondiaux des solutions de terminaux de paiement, afin de connecter les terminaux de point de vente de nouvelle génération de Verifone grâce à la technologie eSIM du groupe français.

L'expertise de Thales dans la gestion de l'eSIM pour les objets connectés à grande échelle permet d'activer et de gérer à distance la connectivité des appareils, conformément aux dernières spécifications internationales pour l'Internet des objets.

Ces standards garantissent une gestion sécurisée et interopérable des profils de connectivité, permettant de déployer des équipements partout dans le monde tout en conservant la possibilité de choisir les opérateurs locaux les plus adaptés.

Verifone supprime ainsi le besoin de cartes SIM amovibles et spécifiques à chaque pays, permettant aux fabricants et aux fournisseurs de services de réduire considérablement la complexité opérationnelle liée au déploiement de terminaux dans plusieurs régions du monde.

"Par ce partenariat, Thales et Verifone réaffirment leur engagement commun en faveur de l'innovation, de la sécurité et de la simplicité, au service de l'évolution des infrastructures de paiement connectées à travers le monde", affirment les deux groupes.

Valeurs associées

THALES
251,500 EUR Euronext Paris +1,62%
