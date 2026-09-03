Thales et Kalyani Strategic Systems Limited signent un accord d'alliance pour des systèmes de roquettes de 70mm

Thales SA TCFP.PA :

* THALES ET KALYANI STRATEGIC SYSTEMS LIMITED SIGNENT UN ACCORD D'ALLIANCE STRATÉGIQUE PORTANT SUR DES SYSTÈMES DE ROQUETTES DE 70 MM

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(Rédaction de Gdansk)