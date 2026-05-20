Thalès et Google Cloud vont lancer un "cloud souverain" en Allemagne

Illustration du logo de Thales

Thales ‌a annoncé mercredi un partenariat stratégique ​avec Google Cloud, dans le cadre duquel l'équipementier français pour l'aérospatial, ​la défense et la sécurité créera une ​entreprise en Allemagne ⁠afin de lancer une solution ‌de cloud souverain européen.

La nouvelle entité, dont le nom sera ​dévoilé ‌dans les prochains mois, sera ⁠juridiquement et opérationnellement indépendante de Google Cloud et dotée d'un personnel ⁠et d'une ‌direction allemands, selon un communiqué ⁠de Thalès.

"Cela garantira qu'aucun ‌tiers, y compris les entités ⁠non européennes, ne pourra accéder ⁠aux données ‌qui y sont stockées ou ​traitées", explique le ‌groupe dans le communiqué.

L'offre cloud, conçue pour répondre ​aux exigences des organismes publics allemands et des ⁠secteurs hautement régulés, est disponible dès à présent en version d'essai et vise une disponibilité générale d'ici fin 2026, selon le communiqué.

(Rédigé par ​Augustin Turpin)