information fournie par Reuters • 10/09/2025 à 12:08

Thales et Autonomous Devices s'allient pour développer un drone de guerre électronique

Thales SA TCFP.PA :

* THALES ET AUTONOMOUS DEVICES S'ALLIENT POUR DÉVELOPPER UN DRONE DE GUERRE ÉLECTRONIQUE POUR LES FORCES NAVALES ET TERRESTRES

