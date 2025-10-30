 Aller au contenu principal
Thales et AT&T lancent une plateforme de carte SIM intégrée commune
30/10/2025

Thales et AT&T ont dévoilé jeudi une nouvelle technologie de carte SIM intégrée (eSIM) devant permettre aux entreprises de simplifier la gestion à distance des appareils liés à l'Internet des objets (IoT) déployés à grande échelle.

Basée sur une approche imaginée par Thales, cette solution vise le plus haut niveau de cybersécurité pour les objets connectés et anticipe les exigences des futures réglementations internationales, tout en garantissant l'intégrité des appareils sur le réseau.

Elle est notamment fondée sur la dernière spécification GSMA IoT (SGP.32), la dernière spécification émise par la GSM Association pour l'eSIM.

D'après la GSMA, ce sont plus de 5,8 milliards de connexions cellulaires IoT qui sont attendues d'ici à 2030, des compteurs intelligents aux dispositifs de santé connectés.

Dans un communiqué, Thales et AT&T indique que leur service développé en commun est désormais disponible à des fins commerciales et prêt à prendez en charge les clients à travers le monde.

