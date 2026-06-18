Thales et Arquus s'allient

Lors du salon Eurosatory, les géants de la défense française Thales et Arquus ont officialisé la signature d'un protocole d'accord. Ce partenariat industriel non exclusif vise à intégrer la gamme de mortiers SpinFire de Thales - et plus particulièrement ses mortiers rayés de 120 mm - sur les véhicules tactiques légers d'Arquus.

Face à des forces terrestres qui exigent désormais une haute mobilité combinée à une puissance de feu précise, l'objectif est de proposer des solutions clés en main "prêtes à l'emploi". Commercialement, cette alliance comble un segment intermédiaire stratégique entre les systèmes tractés classiques (120 RT) et les solutions embarquées lourdes (2R2M).

Une synergie technologique et industrielle

Sur le plan opérationnel, le projet s'articule autour de deux démonstrateurs phares :

- Le 120 MC (Mortar Carrier), lancé en 2024, a récemment réussi sa campagne de démonstration et d'évaluation menée par l'armée de Terre. Pour ce modèle, Thales fournit le système de gestion de combat ( Weapon Management System ), la centrale inertielle, le tube et les munitions, tandis qu'Arquus apporte le véhicule porteur (l'espagnol Escribano fournissant le bras déployable).

- Le 2R2M, un système de mortier embarqué plus lourd et déjà largement éprouvé (notamment sur le célèbre VAB). Ici, Arquus prend en charge l'intégration complète du système d'arme fourni par Thales sur ses propres châssis.

Cap sur les marchés internationaux

D'un point de vue financier et stratégique, cette alliance permet aux deux groupes de mutualiser leurs coûts de développement tout en optimisant leurs catalogues respectifs grâce à l'architecture modulaire de la gamme SpinFire.

Si les deux industriels collaborent déjà étroitement sur les programmes de l'armée française, ce protocole d'accord cible très clairement les marchés hors de France. En combinant la renommée d'Arquus dans les véhicules blindés légers et l'expertise de Thales dans l'électronique de défense et les systèmes d'armes, le consortium entend capter la hausse structurelle des budgets de défense mondiaux sur le segment de l'appui feu mobile.