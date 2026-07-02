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Thales et Ankaa remportent un contrat de radars de surveillance à Oman
information fournie par Zonebourse 02/07/2026 à 11:11

Le groupe d'électronique et son partenaire local équiperont l'autorité de l'aviation civile d'un système de gestion du trafic aérien de dernière génération.

Thales annonce la signature d'un contrat avec l'Autorité de l'aviation civile d'Oman (CAA) pour concevoir et installer dans le pays un radar primaire TRACSIGMA ainsi que deux radars secondaires RSM NG.

Ce projet clé en main, mené avec le maître d'oeuvre omanais Ankaa, prévoit une première livraison en 2027 afin de soutenir la modernisation de l'espace aérien civil et militaire du pays. Ces technologies conformes aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) permettent de détecter tout type d'appareil, du drone à l'avion de ligne, jusqu'à 300 kilomètres de distance.

Le partenariat générera environ 40% de valeur locale grâce au transfert de compétences. Le vice-président des radars du contrôle aérien de l'entreprise, Lionel de Castellane, souligne que "ce projet s'inscrit dans le cadre de l'engagement de Thales pour le programme ambitieux de modernisation de l'aviation d'Oman".

Le titre Thalès progresse de 2,3% ce matin à la Bourse de Paris.

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