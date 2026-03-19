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Thales et Amelia déploient une solution contre les traînées de condensation
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 09:02

Thales annonce le succès du déploiement à grande échelle, avec la compagnie aérienne Amelia, de leur solution d'évitement des traînées de condensation, qui "a permis de réduire l'impact climatique des vols avec plus de 2 000 tonnes équivalent CO2 épargnées en un an".

Cette initiative, lancée en 2024 sur des vols d'Amelia entre Paris et Valladolid (Espagne), optimise les plans de vol en modifiant l'altitude des avions plutôt que leur trajectoire latérale afin d'éviter la formation de traînées de condensation, réduisant ainsi l'impact climatique de chaque vol tout en limitant la surconsommation de carburant.

En 2025, Amelia a déployé cette solution sur l'ensemble de ses vols éligibles, incluant les appareils Airbus A319/320 et Embraer ERJ-145, permettant d'éviter, selon les modèles d'estimation d'impact climatique employés, plus de 2 000 tonnes équivalent CO2 (CO2e) sur l'année 2025 et de réduire l'impact climatique moyen par vol de près de 70%.

"En intégrant l'évitement des traînées de condensation aux outils de préparation de vol, nous démontrons qu'un bénéfice climatique mesurable est possible à grande échelle", commente Yannick Assouad, directrice générale adjointe, avionique, chez Thales.

Amelia poursuivra en 2026 le déploiement de ces solutions. L'objectif est d'encourager l'intégration systématique des impacts non-CO2 dans les stratégies de décarbonation du secteur et dans la préparation aux futures exigences réglementaires européennes.

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