Thales équipera Emirates et Ethiopian Airlines de systèmes de divertissement à bord

Thales a signé des contrats avec Emirates et Ethiopian Airlines pour installer à bord de leurs avions son système de divertissement à bord (IFE), un élément-clé du confort pour les passagers mis en avant par les compagnies, a annoncé mercredi le groupe français.

( AFP / DENIS CHARLET )

Les IFE sont constitués d'un écran installé dans le siège et des services numériques associés, comme le visionnage de films, de cartes interactives, des achats et la sélection de repas.

Le groupe d'électronique et de défense français, également présent dans l'aéronautique civile, a annoncé avoir conclu à l'occasion du salon aéronautique de Dubaï, un contrat avec le géant Emirates pour équiper ses Boeing 777X de son système IFE baptisé "Avant Up".

La compagnie émiratie, qui avait déjà 115 appareils en commande du futur gros porteur, en a commandé 90 de plus lundi. Elle doit commencer à en prendre livraison en 2025.

Le nombre d'appareils qu'équipera Thales sur les 205 n'a pas été précisé mais le marché s'inscrit pour le groupe français dans la classe des "grands contrats", ceux d'un minimum de 100 millions d'euros, précise-t-on au sein du groupe.

Thales doit déjà équiper la flotte de 50 Airbus A350-900 commandés par Emirates.

Il a par ailleurs annoncé mercredi avoir passé un contrat avec Ethiopian Airlines pour équiper de son IFE les 4 Airbus A350-1000, qui doivent être livrés à partir de fin 2024.

"Alors que nous nous efforçons de conserver notre position de numéro un en Afrique et parmi les plus grandes compagnies aériennes au monde, nous savons combien notre succès passe par notre capacité à offrir aux passagers la meilleure expérience à bord possible", affirme le PDG d'Ethiopian Airlines Mesfin Tasew, cité dans le communiqué.