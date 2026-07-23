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Thales en hausse après ses résultats, l'avis des analystes
information fournie par Zonebourse 23/07/2026 à 10:42
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Thales ENSEIGNE (crédit photo : Thales )

Thales ENSEIGNE (crédit photo : Thales )

Le groupe a publié ce matin des résultats semestriels solides, portés par une forte dynamique commerciale, une amélioration de la rentabilité et une génération record de trésorerie. Le groupe a confirmé les objectifs 2026 qui avaient été relevés en début de mois. Ce matin, la publication est passée au crible par les analystes. Et en attendant, le titre s'arroge déjà 3,3% à la Bourse de Paris.

En quelques mots (et chiffres) : Thales a publié ce matin un résultat net ajusté part du Groupe de 990 MEUR au premier semestre 2026, en hausse de 13% malgré une contribution temporaire additionnelle à l'impôt sur les sociétés en France de 57 MEUR. Le bénéfice net ajusté par action ressort à 4,82 EUR, en progression de 13%.

En revanche, en données publiées (et non ajustées), le résultat net part du Groupe ressort à 485 MEUR, en baisse de 27%, plombé par une charge exceptionnelle de 450 MEUR liée à l'arrêt du programme allemand de frégates F126, qui a réduit le résultat net publié de 331 MEUR.

Le chiffre d'affaires a progressé de 6,7% à 10,9 MdsEUR, tandis que l'EBIT ajusté a atteint 1,4 MdEUR, en hausse de 9,9% ( 11,4% en variation organique).

Thales a enregistré 12,5 MdsEUR de commandes, en hausse de 21%, portant son carnet de commandes à 52,4 MdsEUR ( 5%) tandis que le ratio book-to-bill ressort à 1,14.

En outre, Thales a confirmé ses objectifs 2026 intégrant les relèvements annoncés le 3 juillet 2026. Le groupe vise un ratio book-to-bill supérieur à 1,1, une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 6 et 7%, une marge d'EBIT ajusté de 12,6 à 12,8%, ainsi qu'un taux de conversion en free cash-flow opérationnel compris entre 100 et 110%.

Réactions largement positives des analystes

Réagissant à cette publication, Oddo BHF réitère sa recommandation "surperformance" sur le titre avec un objectif de cours de 305 EUR. L'analyste estime que la publication renforce la visibilité sur la trajectoire bénéficiaire. Le bureau d'études souligne que "la dynamique commerciale reste solide" et juge la valorisation toujours attractive, avec un potentiel de progression qui demeure significatif.

De son côté, Jefferies conserve également sa recommandation "achat" et un objectif de cours de 290 EUR. Le broker considère que la publication confirme la capacité de Thales à dégager des marges élevées dans ses métiers de la défense et de l'aéronautique, tout en voyant dans le redressement progressif des activités spatiales un facteur de soutien. Chloé Lemaire, l'analyste en charge du dossier, ajoute que le groupe pourrait dépasser sa prévision de croissance organique annuelle de 6 à 7%, tout en identifiant la faiblesse persistante des activités Digital comme le principal point de vigilance.

Chez Bernstein , Adrien Rabier reste lui aussi positif avec une recommandation "surperformance" et un objectif de cours de 290 EUR. Le courtier considère que les résultats devraient rassurer les investisseurs, surtout après les récentes interrogations autour des activités spatiales. Il évoque notamment la solidité des franchises de défense, le retour à la croissance de la cybersécurité et une génération de trésorerie qui renforce encore la qualité du dossier.

Enfin, Berenberg maintient sa recommandation "conserver" assortie d'un objectif de cours de 265 EUR. Le bureau d'études reconnaît une publication de bonne facture, saluant notamment un flux de trésorerie "marquant" et des marges importantes dans la défense. L'analyste attend davantage de visibilité sur la pérennité de ces niveaux de rentabilité et continue de surveiller les difficultés de l'activité Digital.

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THALES
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