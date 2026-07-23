Défense: l'américain RTX dépasse les attentes au 2e trimestre

L'entreprise américaine de défense RTX a annoncé jeudi avoir dégagé un bénéfice net en hausse de 29% au deuxième trimestre et un chiffre d'affaires au-delà des attentes, porté par une forte demande pour ses équipements militaires, la conduisant à relever à nouveau ses prévisions annuelles.

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Le groupe, également présent dans l'aérospatial, a enregistré un bénéfice net de 2,14 milliards de dollars de début avril à fin juin.

Son chiffre d'affaires a quant à lui progressé de 14% sur un an pour s'établir à 24,7 milliards de dollars.

Ces résultats sont meilleurs que ce à quoi s'attendaient les analystes interrogés par Bloomberg (22,9 milliards de dollars).

RTX a par conséquent revu à la hausse l'ensemble de ses prévisions financières pour l'année 2026. Le groupe table désormais sur un chiffre d'affaires ajusté compris entre 95 et 96 milliards de dollars, contre une fourchette de 92,5 à 93,5 milliards annoncée en avril, déjà en hausse par rapport aux précédentes estimations.

"La demande reste soutenue et notre carnet de commandes a augmenté de 22% sur un an", a souligné Chris Calio, PDG de RTX, cité dans un communiqué.

Les trois filiales qui composent l'entreprise ont toutes affiché des ventes en hausse au cours du trimestre écoulé. La branche Pratt & Whitney, qui fabrique notamment des moteurs d'avions, a vu ses revenus bondir de 16% à 8,89 milliards de dollars, tirés principalement par son service après-vente et le secteur militaire.

De son côté, Raytheon, spécialiste des systèmes de défense, a enregistré une progression de 18% de ses ventes.

Cette dynamique s'explique, selon l'entreprise, par une hausse des volumes pour ses systèmes de défense antiaérienne et terrestre, incluant les programmes de missiles Patriot.

En février, la filiale avait annoncé cinq contrats avec le ministère américain de la Défense destinés à accroître drastiquement sa production de missiles, dont les Tomahawk.

Enfin, la division Collins Aerospace a connu une croissance de 8% de son chiffre d'affaires publié, à 8,21 milliards de dollars.