Thales dépasse les attentes, prévoit une accélération des ventes en 2021

PARIS, 26 février (Reuters) - Thales TCFP.PA , qui a publié mercredi des ventes et bénéfices en hausse et conformes aux attentes pour 2019 grâce à une hausse de la demande en équipements de défense et de sécurité, prévoit une accélération de la croissance de son chiffre d'affaires en 2021. Le leader européen de l'électronique de défense a déclaré que la demande pour ses systèmes d'avion et de navire de combat et ses équipements de cybersécurité avait compensé la faiblesse de ses activités spatiales, entraînant une hausse organique du chiffre d'affaires de 0,8% à 18,401 milliards d'euros en 2019. Le bénéfice d'exploitation (Ebit) a augmenté l'an dernier de 4% à 2,008 milliards d'euros, pour une marge de 10,9%. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 1,954 milliard et un chiffre d'affaires de 18,394 milliards, selon les données Refinitiv. Après un avertissement sur ses ventes en octobre, Thales avait annoncé prévoir une hausse d'environ 1% du chiffre d'affaires en raison notamment d'un ralentissement des ventes de satellites commerciaux. Le groupe a déclaré mercredi anticiper une année relativement stable en 2020, avec un chiffre d'affaires compris entre 19 et 19,5 milliards d'euros, avant une accélération des ventes en 2021. (Tim Hepher, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

