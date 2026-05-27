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Thales décroche un contrat radar stratégique en Slovénie
information fournie par Zonebourse 27/05/2026 à 13:02

Le groupe français va fournir à Slovenia Control un nouveau système de surveillance aérienne destiné à renforcer la sécurité et la continuité du contrôle du trafic dans l'espace aérien slovène.

Thales annonce avoir remporté un contrat auprès de Slovenia Control, le prestataire slovène de services de navigation aérienne (ANSP), pour fournir et installer un radar primaire STAR NG co-monté avec un radar secondaire de surveillance RSM NG.

Le système assurera une couverture redondante et continue de l'espace aérien slovène, avec une capacité de surveillance des aéronefs coopératifs et non coopératifs afin d'améliorer la sécurité et l'efficacité opérationnelle.

La livraison est prévue d'ici mi-2027 et comprendra une tour de 30 mètres ainsi qu'un radôme de protection permettant une exploitation dans des conditions météorologiques difficiles.

Le titre Thales progressait de 1,5% peu après midi à Paris.

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