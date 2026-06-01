Thales décroche 36 MGBP de contrats pour renforcer le stocks de missiles du Royaume-Uni

Le groupe de défense fournira plusieurs centaines de missiles supplémentaires destinés aux forces armées britanniques, dans un contexte de renforcement des capacités de défense aérienne au Moyen-Orient.

La ministère britannique de la Défense annonce avoir attribué de nouveaux contrats d'une valeur totale de 36 millions de livres sterling à THales portant sur la fourniture de plusieurs centaines de missiles légers polyvalents (Lightweight Multirole Missiles, LMM), généralement utilisés pour la défense aérienne à courte portée, notamment contre les drones.

Les livraisons débuteront dans les prochains mois et se poursuivront tout au long de 2026 afin de renforcer les stocks britanniques et les capacités de lutte contre les menaces aériennes.

Conçus et fabriqués à Belfast, ces missiles soutiennent environ 700 emplois qualifiés au sein du groupe. Les LMM ont déjà été utilisés avec succès au Moyen-Orient, où plus de 100 drones ont été abattus grâce à ce système, notamment par la Royal Air Force (RAF).

Le ministre britannique de la Défense, John Healey, a souligné que ces missiles "ont fait leurs preuves au combat" et contribuent à la protection des forces britanniques et de leurs alliés dans la région.