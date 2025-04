Thales: croissance de 12% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 08:55









(CercleFinance.com) - Thales affiche au titre du premier trimestre 2025 un chiffre d'affaires en croissance de 12,2% à 4,96 milliards d'euros, dont une hausse organique de près de 10%, 'illustrant la très bonne dynamique de ses activités défense et avionique'.



Du point de vue géographique, le CA a enregistré une croissance solide, à la fois sur les marchés matures (+9,7% de croissance organique), notamment au Royaume-Uni (+14,9%), et sur les marchés émergents, en croissance organique de 10,5%.



Malgré des prises de commandes en baisse de 25% à 3,78 milliards d'euros (-27% en organique) 'en raison d'une base de comparaison très élevée, en particulier sur le secteur de la défense', le groupe revendique une 'excellente visibilité'.



Ainsi, en l'absence de changements dans l'environnement macro-économique, géopolitique et de nouvelles évolutions des tarifs douaniers, Thales confirme tous ses objectifs pour 2025, dont notamment un ratio de book-to-bill supérieur à un.





