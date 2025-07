Thales: contrat pour un satellite de défense avec le Luxembourg information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 10:16









(Zonebourse.com) - Thales a annoncé hier soir avoir remporté via sa filiale Thales Alenia Space un contrat portant sur la construction d'un satellite de télécommunications de défense destiné au Luxembourg, sans toutefois dévoiler les termes financiers de l'accord.



Le groupe français explique que l'entité a été choisie par GovSat, une co-entreprise publique-privée entre le gouvernement du Luxembourg et l'opérateur satellite luxembourgeois SES, pour la fourniture d'un nouveau satellite en orbite géostationnaire baptisé 'GovSat-2'.



Fonctionnant dans les bandes de fréquences X, Ka et UHF, ce satellite fournira des services de télécommunications sécurisés et résistants au brouillage au ministère de la Défense du Grand-Duché et à ses partenaires.



En tant que maître d'oeuvre, Thales Alenia Space sera responsable de la conception, de la fabrication, des tests et de la livraison du satellite, dont la durée de vie en service est supérieure à 15 ans.



Ce satellite sera cofinancé par SES et le gouvernement du Luxembourg, ce dernier devant encore soumettre au parlement le projet de loi correspondant à son financement.



Société commune entre Thales (67%) et l'italien Leonardo (33 %), Thales Alenia Space a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros pour un effectif de plus de 8100 personnes réparti dans sept pays, avec 15 sites en Europe.







Valeurs associées THALES 237,9000 EUR Euronext Paris -0,13%