Thales: contrat pour des cartes eSIM auprès de Shift

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé lundi que ses cartes eSIM avaient été choisies afin d'intégrer les téléphones portables durables et éthiques conçus par le constructeur allemand Shift.



Contrairement aux eSIM traditionnelles, qui sont soudées dans l'appareil, la technologie mise au point par Thales sera proposée sous un format amovible, ce qui permettra aux utilisateurs d'insérer le module dans leur appareil, le transformant ainsi en un smartphone compatible eSIM.



Les cartes eSIM livrées par Thales proviendront d'un matériau 100% recyclé, en l'occurrence issu de plastique venant de réfrigérateurs cassés, afin de réduire la philosophie de Shift, qui veut commercialiser des appareils faciles à réparer et respectueux de l'environnement.





