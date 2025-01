Thales: contrat de 862 ME avec l'Agence spatiale européenne information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 11:20









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), annonce avoir signé un contrat avec l'Agence spatiale européenne (ESA) d'une valeur de 862 millions d'euros.



Celui-ci porte sur la conception, le développement et la fourniture du module de descente LDE (Lunar Descent Element) pour la mission Argonaut de l'ESA, ainsi que sur la conception et l'intégration de la mission.



Prévu au lancement à partir de 2030, Argonaut vise à transporter des éléments de structure et des instruments scientifiques sur le sol sélène.



La première mission prévoie l'acheminement de charges utiles dédiées de navigation et de télécommunications, ainsi que d'un système de production et de stockage d'énergie pour permettre aux entreprises européennes d'explorer le pôle Sud de l'astre.





