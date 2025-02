Thales: contrat avec l'Agence spatiale européenne information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 10:40









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), annonce la signature d'un contrat avec l'Agence spatiale européenne pour la Composante n°2 du projet HydRON, visant à concevoir et tester en orbite un réseau mondial de communications optiques multi-orbites à haut débit.



Ce système, basé sur la technologie laser, améliorera la connectivité entre satellites et avec les réseaux terrestres.



Le projet est soutenu par plusieurs agences spatiales européennes et s'inscrit dans le programme ScyLight de l'ESA.



' HydRON est essentiel pour valider un réseau optique à haut débit dans l'espace ', déclare Giampiero Di Paolo, p.-d.g. adjoint de Thales Alenia Space.





