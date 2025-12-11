Génocide des Tutsi au Rwanda: la Banque de France visée par une plainte

Une plainte pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité a été déposée contre la Banque de France le 4 décembre à Paris ( AFP / Martin LELIEVRE )

Une plainte pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité a été déposée contre la Banque de France, accusée d'avoir validé plusieurs virements qui auraient facilité l'armement des forces génocidaires au Rwanda.

La plainte a été déposée le 4 décembre au doyen des juges d'instruction du Pôle crimes contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris, révélée par le journal Libération et consultée jeudi par l'AFP.

Elle vise à établir si la banque centrale française a manqué à ses obligations de contrôle alors que l'ONU avait instauré un embargo sur les ventes d'armes au Rwanda le 17 mai 1994.

Selon les plaignants, le Collectif des parties civiles pour le Rwanda (CPCR) et ses fondateurs Alain Gauthier et Dafroza Mukarumongi, non seulement la Banque de France n'a pas gelé le compte de la Banque nationale du Rwanda, mais elle a aussi effectué sept transferts en sa faveur, pour un montant total de 3,17 millions de francs (soit environ 486.000 euros), entre mai et août 1994, en plein génocide des Tutsi.

Parmi les bénéficiaires figure notamment la société française Alcatel, soupçonnée d'avoir fourni des équipements de communication aux autorités rwandaises.

Selon des documents rapportés dans la plainte que l'AFP a pu consulter, un versement d'un montant de 435.000 francs a par exemple été effectué au bénéfice d'Alcatel, le 5 mai 1994.

Plusieurs témoignages attestent que ce paiement était destiné à l'achat de téléphones satellites, considérés comme un équipement important par le gouvernement intérimaire rwandais, afin de maintenir les communications internationales.

"Le génocide des Tutsi n'a pas seulement été l'œuvre de ceux qui tuaient à la machette. Il a été rendu possible par une multitude de criminels en col blanc, qui, confortablement assis dans leurs bureaux, ont autorisé des transferts et signé des opérations dans la banalité administrative, loin du sang mais nécessaire à la machine génocidaire", ont rappelé dans un communiqué Mes Matilda Ferey et Joseph Breham, les avocats du CPCR.

Contactée, la Banque de France a déclaré n'avoir pu faire que des "recherches sommaires" étant donné le délai "particulièrement court" depuis le dépôt de la plainte.

"A ce stade, nous n'avons trouvé aucune trace des virements évoqués. Ceci s'explique par le fait qu'au titre des diverses prescriptions réglementaires, toutes les pièces, bordereaux et éléments comptables des comptes bancaires doivent être détruits après un délai de dix ans", a-t-elle déclaré.

Le génocide au Rwanda a fait plus de 800.000 morts selon l'ONU, essentiellement des Tutsi exterminés entre avril et juillet 1994.