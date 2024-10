Thales confirme ses objectifs annuels

(AOF) - Le chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l’année 2024 de Thales s’est établi à 14,069 milliards d’euros, en hausse de 6,2 % à périmètre et taux de change constants. Il était attendu à 14,04 milliards de dollars. Sur les neuf premiers mois de 2024, les prises de commandes s’élèvent à 15,551 milliards d’euros, en croissance organique de 23%. Le groupe "continue de profiter d’une excellente dynamique commerciale dans l’ensemble de ses activités, en particulier dans le secteur Défense & Sécurité" a souligné Thales dans son communiqué.

Sur cette période, Thales a engrangé 19 grandes commandes d'un montant unitaire supérieur à 100 millions d'euros, pour un montant total de 4,983 milliards d'euros.

Thales a confirmé ses objectifs 2024 d'une marge d'Ebit entre 11,7% et 11,8% et d'une croissance organique du chiffre d'affaires entre 5% et 6%, correspondant à un chiffre d'affaires de 19,9 à 20,1 milliards d'euros. Thales vise toujours un ratio de book-to-bill supérieur à 1.

