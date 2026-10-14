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Thales compte se renforcer au Japon, le titre grimpe
information fournie par Zonebourse 14/10/2026 à 16:14

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Le groupe prévoit d'augmenter ses effectifs locaux de plus de 16% d'ici 2030, parallèlement à l'ouverture d'une structure principalement consacrée à la défense.

Thales annonce l'ouverture de son premier centre de services au Japon, destiné à renforcer les activités de maintenance et de soutien des équipements, tout en améliorant leur disponibilité opérationnelle. Cette structure devrait accueillir près de 40 collaborateurs d'ici 2030.

Présent dans le pays depuis plus de 55 ans, le groupe emploie actuellement dans l'archipel plus de 150 personnes dans la défense, l'aérospatiale et la cybersécurité. Ses effectifs ont déjà progressé de plus de 11% depuis 2024, notamment grâce aux contrats remportés dans le spatial et aux besoins japonais en matière de défense et de cybersécurité.

Thales entend également renforcer ses collaborations avec les petites et moyennes entreprises (PME) et les jeunes entreprises locales, notamment en les intégrant à sa chaîne d'approvisionnement mondiale.

Peu après 16h, le titre progresse de 2,2% à la Bourse de Paris, autour des 225 euros.

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