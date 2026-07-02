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Thales choisi par la Commission européenne pour sécuriser les projets de défense
information fournie par Zonebourse 02/07/2026 à 11:10

Le géant technologique va déployer sa suite collaborative TrustNest R-Suite pour protéger les données du Fonds européen de défense.

Thales annonce le lancement d'un projet pilote d'un an avec la Commission européenne pour évaluer sa suite collaborative sécurisée TrustNest R-Suite.

Ce dispositif vise à faciliter l'échange, le stockage et la co-édition de documents pour les projets du Fonds européen de défense (FED), tout en respectant la classification de sécurité "RESTREINT UE/EU RESTRICTED".

Un jalon clé vient d'être franchi avec l'obtention de l'homologation R-UE/EU-R par l'exécutif européen et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) pour l'interconnexion réseau.

Le vice-président de la transformation digitale du groupe, Christoph Siegelin, souligne qu'il "est essentiel de mettre en place des outils numériques souverains, cybersécurisés et fiables". Cette solution ambitionne de s'imposer comme la référence pour les grands programmes stratégiques européens.

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