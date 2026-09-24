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Thales bondit à la 22e place du classement mondial du TIME
information fournie par Zonebourse 24/09/2026 à 12:35
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Le groupe français d'aérospatial et de défense gagne plus de 200 places dans l'édition 2026 du palmarès "World's Best Companies" du célèbre magazine.

Thales annonce avoir atteint la 22e place du classement 2026 des meilleures entreprises mondiales établi par le TIME, en partenariat avec Statista, contre une position située plus de 200 rangs derrière un an auparavant. Le groupe se classe 2e parmi les entreprises françaises et 1er dans les secteurs de l'aérospatial et de la défense.

Le palmarès repose sur la satisfaction des collaborateurs, la transparence environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et la croissance du chiffre d'affaires. Thales souligne avoir réalisé 22,1 MdsEUR de revenus en 2025 et consacrer 4,5 MdsEUR par an à la R&D, dont 1,3 MdEUR à des projets d'innovation financés en interne.

Après plus de 8 800 recrutements en 2025, le groupe prévoit par ailleurs d'embaucher 9 000 collaborateurs en 2026, dont 40% dans l'ingénierie et 25% dans les métiers industriels.

A mi-séance, le titre reculait de 2,8%, à 232 euros, à la Bourse de Paris.

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