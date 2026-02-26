Thales au coeur d'un partenariat européen autour des communications optiques spatiales
26/02/2026
Thales Alenia Space, coentreprise entre Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce la signature d'un accord-cadre avec l'opérateur Hellas Sat, le Centre national d'études spatiales (CNES) et Safran pour développer un système de communications optiques de nouvelle génération destiné au satellite géostationnaire Hellas Sat 5.
Dans le cadre de ce partenariat, Thales Alenia Space fournira le système SOLiS (Service Optique de Liaisons spatiales Sécurisées) ainsi que la charge utile optique embarquée. Ce projet s'inscrit dans le programme France 2030 et vise à démontrer des liaisons laser à très haut débit entre l'espace et le sol.
La solution doit permettre des transmissions sécurisées avec des performances proches de 1 térabit par seconde, tout en renforçant la résilience des infrastructures face aux vulnérabilités des réseaux terrestres et sous-marins. Safran fournira la station sol pilote installée à Chypre.
Cet accord, signé à Nicosie lors de la conférence "Battlefield Redefined 2026", illustre le positionnement de Thales Alenia Space sur les technologies de rupture en télécommunications satellitaires et sur les enjeux européens de souveraineté numérique.
Le titre Thales recule de 1% à Paris.
