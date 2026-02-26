Clariant plombé en 2025 par la cession de sa filiale au Venezuela

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le groupe suisse de chimie Clariant a essuyé une perte en 2025 en raison d'un effet comptable lié à la vente de sa filiale au Venezuela et se montre prudent pour 2026 face au climat d'incertitudes pesant sur la demande, a-t-il annoncé jeudi.

En 2025, le groupe a été plombé par une perte nette de 41 millions de francs suisses (44,9 millions d'euros), après un bénéfice net de 280 millions de francs l'année précédente, sous le poids d'écarts de conversion cumulés sur plusieurs années de 230 millions de francs inscrits dans ses comptes pour ses activités au Venezuela, a-t-il indiqué dans un communiqué.

En décembre, Clariant a cédé ses activités au Venezuela à son concurrent local CMV Química pour 1,8 million de dollars, dans le cadre d'une réorganisation de ses activités.

Le chiffre d'affaires du groupe pour l'année écoulée a chuté de 6% par rapport à l'exercice précédent, à 3,9 milliards de francs, plombé par les effets négatifs de change face au niveau élevé du franc suisse.

En monnaies locales, ses ventes ont stagné, la demande pour les composants destinés à l'agriculture, les produits miniers ainsi que pour les détergents et produits d'hygiène étant contrebalancée par une faiblesse de la demande pour les applications industrielles qui ont, elles, pâti du climat d'incertitude, notamment autour des droits de douane, a expliqué le groupe suisse.

Pour 2026, Clariant s'attend à ce que "les défis macroéconomiques, incertitudes et risques subsistent", indique-t-il dans son communiqué.

Dans la mesure où le groupe est en train "d'élaguer" ses activités, il s'attend à une stagnation de ses ventes hors effets de change en 2026.

Basée à Muttenz, dans la banlieue de Bâle, l'entreprise a toutefois réaffirmé ses objectifs à moyen terme, qu'elle espère atteindre "au plus tard d'ici 2027", visant à cette échéance une croissance de 4% à 6% en monnaies locales.