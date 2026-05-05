Thales Alenia Space signe un contrat de €26,1 mlns avec l’ESA pour la mission LISA

Thales SA TCFP.PA :
* UN CONTRAT DE PHASE 1 AVEC L’ESA POUR LE DÉVELOPPEMENT DES TÉLESCOPES DE LA MISSION LISA
* UN CONTRAT DE 26,1 MLNS D’EUROS
Pour plus de détails, cliquez sur TCFP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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* UN CONTRAT DE PHASE 1 AVEC L’ESA POUR LE DÉVELOPPEMENT DES TÉLESCOPES DE LA MISSION LISA
* UN CONTRAT DE 26,1 MLNS D’EUROS
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