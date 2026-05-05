information fournie par Reuters • 05/05/2026 à 14:09

Thales Alenia Space signe un contrat de €26,1 mlns avec l’ESA pour la mission LISA

Thales SA TCFP.PA :

* UN CONTRAT DE PHASE 1 AVEC L’ESA POUR LE DÉVELOPPEMENT DES TÉLESCOPES DE LA MISSION LISA

* UN CONTRAT DE 26,1 MLNS D’EUROS

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(Rédaction de Gdansk)