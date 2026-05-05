Thales Alenia Space signe un contrat de 26,1 MEUR lié à la mission LISA
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 16:42
Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), annonce un contrat de 26,1 MEUR avec l'Agence spatiale européenne (ESA) pour la phase 1 du développement des télescopes de la mission LISA (Laser Interferometer Space Antenna).
Maître d'oeuvre sur ce segment, l'entreprise assurera la conception, l'assemblage et les tests, avec le soutien de Thales SESO pour les optiques en Zerodur.
Ce contrat complète d'autres accords déjà signés avec OHB System AG portant notamment sur l'avionique, les télécommunications, le système DFACS (Drag-Free and Attitude Control System) et la propulsion.
La mission, composée de 3 satellites, vise à détecter les ondes gravitationnelles depuis l'espace, avec un lancement prévu en 2035.
Vers 16h30, le titre Thales progressait de 1,2% à Paris.
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