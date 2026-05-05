JCDecaux: Hausse organique de 5,7% du CA au 1er trimestre, conforme à l'objectif

Le logo de JCDecaux

JCDecaux ‌a fait état mardi d'une ​croissance organique de 5,7% du chiffre d'affaires au premier trimestre, en ligne ​avec l'objectif du groupe.

Pour le trimestre ​clos fin mars, ⁠le groupe de mobilier publicitaire a ‌enregistré un chiffre d'affaires de 880,6 millions d'euros, après ​858,0 ‌millions d'euros un an plus ⁠tôt.

En mars, le groupe avait annoncé viser pour le premier trimestre ⁠une croissance ‌de son chiffre d'affaires ⁠au-dessus de 5%, incluant un ‌impact positif des Jeux ⁠Olympiques d'hiver 2026 de Milan ⁠Cortina et ‌une croissance du chiffre d'affaires ​devenant positive ‌en Chine.

Le groupe dit viser une croissance organique du ​chiffre d'affaires attendue autour de 3% pour le ⁠deuxième trimestre ou d'environ 5% "hors Moyen Orient", citant un contexte d'incertitudes économiques et géopolitiques mondiales élevées.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit ​Van Overstraeten)