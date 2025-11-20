 Aller au contenu principal
Thales Alenia Space sécurise des contrats clés pour le module lunaire Argonaut
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 11:53

Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), annonce la signature de contrats structurant l'équipe industrielle chargée du développement du module de descente LDE (Lunar Descent Element) de l'atterrisseur lunaire Argonaut de l'Agence spatiale européenne, attendu à partir de 2030. Ces accords complètent le contrat signé en janvier 2025 pour la conception, le développement et la fourniture du LDE.
En tant que maître d'oeuvre, l'entité italienne pilote le consortium et supervise les architectures thermomécaniques, avioniques et logicielles. L'équipe réunit Thales Alenia Space en Italie, France et Royaume-Uni, OHB System AG et Nammo Space, responsable du moteur principal.
Giampiero Di Paolo, directeur général adjoint, estime que ce consortium marque 'un jalon majeur de l'aventure Argonaut' et souligne le rôle central du groupe pour garantir un accès européen indépendant à la Lune. Hervé Derrey, PDG, rappelle que l'entreprise contribue déjà à l'ISS et au programme Artemis, renforçant son positionnement dans l'exploration spatiale et les infrastructures orbitales.

THALES
Euronext Paris
