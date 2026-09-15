Thales Alenia Space renforce sa position dans le spatial environnemental

Le groupe a annoncé la réussite du lancement des satellites Copernicus Sentinel-3C et FLEX Earth Explorer à bord d'une fusée Vega C depuis le port spatial de Kourou, en Guyane française. Ce double lancement met une nouvelle fois en lumière l'expertise de Thales Alenia Space (coentreprise détenue à 67% par le groupe français Thales et à 33% par l'italien Leonardo), qui a opéré en tant que maître d'oeuvre pour l'ensemble du projet.

Le satellite Sentinel-3C vient consolider le programme Copernicus, initiative phare de surveillance environnementale financée par l'Union européenne et l'Agence spatiale européenne (ESA), et gérée en concertation avec EUMETSAT. D'une masse de 1 140 kg, cet équipement est conçu pour opérer pendant 7,5 ans à une altitude de 814 km afin d'alimenter les données sur l'observation des océans et des sols.

De son côté, le satellite FLEX (400 kg), dédié à la mesure de la fluorescence de la végétation et à l'impact du réchauffement climatique sur la photosynthèse, évoluera en tandem avec la constellation Sentinel-3 pour une durée opérationnelle minimale de 3,5 ans.