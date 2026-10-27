information fournie par Reuters • 27/10/2026 à 11:30

Thales Alenia Space remporte un contrat avec L'ESA pour deux satellites Galileo supplémentaires

Thales SA TCFP.PA :

* 2 SATELLITES SUPPLÉMENTAIRES DESTINÉS À LA CONSTELLATION GALILEO ATTRIBUÉS À THALES ALENIA SPACE DANS LE CADRE DU CONTRAT AVEC L'ESA

* L'ATTRIBUTION PORTE À 8 LE NOMBRE DE SATELLITES GALILEO DE SECONDE GÉNÉRATION DÉVELOPPÉS PAR THALES ALENIA SPACE

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(Rédaction de Gdansk)