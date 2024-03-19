Thales Alenia Space remporte un contrat auprès de l'Agence spatiale européenne

THALES ALENIA SPACE:
* THALES ALENIA SPACE REMPORTE LE CONTRAT D’UN DES DEUX DÉMONSTRATEURS ORBITAUX LEO-PNT DE L’AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE
* AVEC LA CONTRIBUTION DE SES ÉQUIPES EN FRANCE ET EN ITALIE, THALES ALENIA SPACE ASSURERA LA MAÎTRISE D’ŒUVRE DU PROGRAMME
* TELESPAZIO APPORTERA ÉGALEMENT SA CONTRIBUTION EN FOURNISSANT SON EXPERTISE EN MATIÈRE D’EXPLOITATION ET D’ANALYSE FONCTIONNELLE DU SYSTÈME
Pour plus de détails, cliquez sur TCFP.PA
(Bureau de Gdansk)
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