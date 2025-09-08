Thales Alenia Space pilote la démonstration "5G directe par satellite" pour le CNES

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
L'Assemblée nationale a renversé lundi François Bayrou, qui a échoué à obtenir la confiance des députés. Les regards sont désormais tournés vers Emmanuel Macron, obligé de trouver un nouveau Premier ministre s'il veut éviter une nouvelle dissolution. "Notre pronostic ...
Lire la suite
information fournie par AFP Video•08.09.2025•19:08•
Neuf "mois de profond bonheur": juste avant l'ouverture du scrutin aux députés du vote de confiance, le Premier ministre François Bayrou remercie l'Assemblée nationale et ses ministres qui ont "montré une image républicaine, honorable et active".
information fournie par AFP Video•08.09.2025•19:07•
Gabriel Attal, président du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale, propose "un accord d'intérêt général" entre les forces politiques pour les 18 mois à venir, pour "trancher les urgences, protéger les Français et préparer l'avenir".
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer