Thales Alenia Space pilote la démonstration "5G directe par satellite" pour le CNES

Thales SA TCFP.PA :

