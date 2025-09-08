 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 727,00
+0,61%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Thales Alenia Space pilote la démonstration "5G directe par satellite" pour le CNES
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 17:54

Thales SA TCFP.PA :

* THALES ALENIA SPACE PILOTE LA DÉMONSTRATION "5G DIRECTE PAR SATELLITE" POUR LE CNES AUX CÔTÉS DE CAPGEMINI ET DE THALES

Texte original [https://tinyurl.com/4hyfu6pu] Pour plus de détails, cliquez sur TCFP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

CAPGEMINI
127,1500 EUR Euronext Paris +1,72%
THALES
224,6000 EUR Euronext Paris +1,08%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Assemblée nationale renverse le gouvernement de Bayrou
    L'Assemblée nationale renverse le gouvernement de Bayrou
    information fournie par AFP Video 08.09.2025 19:11 

    L'Assemblée nationale renverse François Bayrou, en lui refusant la confiance à une nette majorité lors d'un vote qu'il avait sollicité de lui-même sur l'état des finances publiques.

  • François Bayrou engage la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale, le 8 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    L'Assemblée renverse Bayrou et en appelle à Macron
    information fournie par AFP 08.09.2025 19:10 

    L'Assemblée nationale a renversé lundi François Bayrou, qui a échoué à obtenir la confiance des députés. Les regards sont désormais tournés vers Emmanuel Macron, obligé de trouver un nouveau Premier ministre s'il veut éviter une nouvelle dissolution. "Notre pronostic ... Lire la suite

  • Bayrou remercie le Parlement et ses ministres pour neuf "mois de profond bonheur"
    Bayrou remercie le Parlement et ses ministres pour neuf "mois de profond bonheur"
    information fournie par AFP Video 08.09.2025 19:08 

    Neuf "mois de profond bonheur": juste avant l'ouverture du scrutin aux députés du vote de confiance, le Premier ministre François Bayrou remercie l'Assemblée nationale et ses ministres qui ont "montré une image républicaine, honorable et active".

  • Confiance: Attal propose "un accord d'intérêt général" entre les partis
    Confiance: Attal propose "un accord d'intérêt général" entre les partis
    information fournie par AFP Video 08.09.2025 19:07 

    Gabriel Attal, président du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale, propose "un accord d'intérêt général" entre les forces politiques pour les 18 mois à venir, pour "trancher les urgences, protéger les Français et préparer l'avenir".

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank