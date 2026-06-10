Thales Alenia Space choisie pour mener le projet EROSS SC

À l'occasion du Salon aéronautique de Berlin, Thales Alenia Space, coentreprise de Thales (67%) et Leonardo (33%), indique avoir été choisie par la Commission européenne, avec ses partenaires, pour mener le projet EROSS SC dédié aux services en orbite, ou On-Orbit Servicing.

Ce projet est une composante clé du programme ISOS ( In-Space Operations and Services ) de la Commission européenne, qui vise à réaliser, d'ici 2030, une mission pilote en vue du développement d'une infrastructure européenne d'opérations et de services dans l'espace.

D'un montant de 12 MEUR, le contrat EROSS SC ( European Robotic Orbital Support Services - Servicing Component ) prévoit le développement de l'un des deux véhicules spatiaux capables d'exécuter une première mission européenne de démonstration de rendez-vous et de robotique automatisés dans l'espace.

Cette mission, coordonnée par Thales Alenia Space en France, permettra de valider les technologies nécessaires aux futures opérations robotisées d'assistance en orbite, telles que le rendez-vous, la capture, l'arrimage, le ravitaillement en carburant et l'échange de charges utiles d'un satellite.

Ce véhicule spatial sera ensuite intégré, avec les autres composantes du programme ISOS, à la réalisation de la mission pilote prévue en 2030, et réalisera une mission préopérationnelle consistant à capturer un satellite en fin de vie afin de procéder à une rentrée atmosphérique contrôlée pour éviter qu'il ne devienne un débris spatial.

L'autre véhicule spatial, "SCOPE", également capable de tester des opérations de rendez-vous automatisé et de robotique directement dans l'espace, a été attribué à Leonardo, avec la participation de Thales Alenia Space en Italie.