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Thales Alenia Space, Airbus et RADMOR unissent leurs forces pour un satellite militaire polonais
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 16:34

Le spécialiste spatial s'associe à Airbus Defence and Space et à l'industriel polonais pour fournir des communications sécurisées aux forces armées.

Thales Alenia Space annonce la signature d'un accord de coopération industrielle avec Airbus Defence and Space et RADMOR pour développer un satellite de télécommunications de défense géostationnaire destiné au ministère polonais de la Défense.

Ce programme s'inscrit dans le plan "Readiness 2030" de la Commission européenne et vise à fournir des communications sécurisées, robustes et résilientes aux forces armées polonaises, dans un contexte de tensions accrues dans l'espace.

Le système intégrera des segments spatial et terrestre entièrement cybersécurisés, contribuant au renforcement de la souveraineté spatiale nationale de la Pologne.

Les partenaires combineront leurs expertises en charges utiles militaires, contrôle de mission, plateformes satellitaires et infrastructures terrestres sécurisées.
Hervé Derrey, PDG de Thales Alenia Space, souligne que le projet offrira "des capacités de communication sécurisées de pointe" et répondra aux défis d'un environnement de sécurité complexe.

Airbus met en avant un partenariat européen renforçant innovation et compétitivité industrielle, tandis que RADMOR voit dans ce projet une extension stratégique de ses compétences vers les communications satellitaires.

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