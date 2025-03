Thales: a signé un contrat avec Malaysia Airlines information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 11:48









(CercleFinance.com) - Le groupe a signé un contrat avec Malaysia Airlines qui porte sur la fourniture de pièces de rechange et des services de réparation pour l'ensemble de la flotte de 20 A330neo de la compagnie aérienne.



Thales va gérer toutes les réparations, ainsi que la disponibilité et le réapprovisionnement des pièces de rechange. Les stocks se trouvent dans le hub principal de Malaysia Airlines et le hub de réparation de Thales en Asie-Pacifique à Singapour.



'Ce contrat de maintenance, de réparation et de révision (MRO), avec Thales garantit à Malaysia Airlines des services de réparation haut de gamme de haute qualité pour soutenir l'efficacité opérationnelle de la flotte et améliorer la rentabilité de la maintenance' indique le groupe.



Thales a développé une gamme complète de services de maintenance et de gestion des pièces de rechange, tels que la réparation à l'heure (RBTH) et des programmes de disponibilité des actifs visant à fournir aux clients un service rentable.



' Notre expertise approfondie en matière de réparation et d'assistance avionique fait de Thales l'un des principaux MRO en Asie, avec des services de support innovants et haut de gamme' a déclaré Thomas Got, vice-président des services mondiaux de l'aviation chez Thales Avionics.





