Thales a reçu la commande de son 100ème sonar CAPTAS
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 09:47

Thales célèbre aujourd'hui la commande de son 100ème sonar CAPTAS (Combined Active-Passive Towing Array Sonar).

'Le sonar CAPTAS est une référence en matière de solution d'immersion variable (VDS) remorquée, avec des performances inégalées en détection sous-marine, même dans les environnements acoustiques les plus exigeants' indique le groupe.

Cette capacité permet aux marines de détecter les menaces avec un préavis suffisant afin de maintenir un avantage tactique sous les mers.

' Grâce à une coopération de longue date avec plus de 50 marines dans le monde, notre compréhension approfondie de leurs besoins fait du système CAPTAS un choix essentiel pour les missions anti-sous-marines actuelles et futures. ' , a déclaré Sébastien Guérémy, vice-président en charge des activités de guerre sous-marine de Thales.

Valeurs associées

THALES
274,1000 EUR Euronext Paris +3,83%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

